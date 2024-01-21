Саперы показали уникальный способ разминирования при помощи БПЛА

Минобороны России показало кадры работы наших саперов по разминированию территорий в зоне СВО. В День инженерных войск военнослужащие инженерно-саперной роты 8-й общевойсковой армии Южной группировки войск показали уникальный эффективный способ уничтожения обнаруженных боеприпасов противника с помощью беспилотников.

Сначала оператор БПЛА обнаруживает взрывоопасный предмет (ВОП) и определяет его тип. Затем к делу приступают саперы. Они крепят к устройству сброса беспилотника тротиловый заряд с огнепроводной трубкой (аналог бикфордова шнура). Длина трубки рассчитывается в зависимости от расстояния и времени полета до обнаруженного боеприпаса и обратно.

После этого дрон летит в сторону взрывоопасного предмета, сбрасывает взрывчатку и оперативно удаляется на безопасное расстояние. Пока один боец управляет беспилотником, другой стоит с секундомером и точно знает, сколько осталось до взрыва шашки. Боеприпас взрывается, а беспилотник возвращается к оператору. Таким образом, наши саперы уничтожают заложенные противником взрывные устройства без риска для личного состава.

За время использования этого инновационного метода для уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов, военнослужащие инженерно-саперной роты 8-й общевойсковой армии Южной группировки войск таким способом уничтожили более 1500 мин и неразорвавшихся снарядов.

Ранее военные инженеры показали, как уничтожает боеприпасы, заложенные боевиками, робот-сапер «Уран-6». Они рассказали, что он отлично справляется со своей задачей подрывать противопехотные мины.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.