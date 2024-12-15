Newsweek: в случае Третьей мировой фронт протянется на северо-востоке Европы

В случае начала Третьей мировой войны предполагаемая линия фронта протянется на северо-востоке Европы. К такому выводу пришли обозреватели американского журнала Newsweek.
По данным издания, фронт протянется от северных границ России с Финляндией, пересечет Прибалтику, Швецию и Польшу, а закончится у границ Германии с Данией.
Кроме того, аналитики прогнозируют, что в случае начала глобального вооруженного конфликта, активные боевые действия развернутся в акваториях Черного и Азовского морей.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предположил, что Запад может рискнуть развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии.
По его мнению, это один из сценариев развития событий. Большая война - проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса, напомнил глава СВР.
Впрочем, в мире есть и более ответственные игроки, способные противостоять подобным авантюрам, успокоил Нарышкин.
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