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Newsweek: в случае Третьей мировой фронт протянется на северо-востоке Европы

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин допустил, что Запад может пойти на крайние меры и развязать глобальную войну ради сохранения своего доминирования.
Ян Брацкий 2024-12-15 04:18:25
© Фото: Jens Büttner ZB Global Look Press

В случае начала Третьей мировой войны предполагаемая линия фронта протянется на северо-востоке Европы. К такому выводу пришли обозреватели американского журнала Newsweek.

По данным издания, фронт протянется от северных границ России с Финляндией, пересечет Прибалтику, Швецию и Польшу, а закончится у границ Германии с Данией.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что в случае начала глобального вооруженного конфликта, активные боевые действия развернутся в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предположил, что Запад может рискнуть развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии.

По его мнению, это один из сценариев развития событий. Большая война - проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса, напомнил глава СВР.

Впрочем, в мире есть и более ответственные игроки, способные противостоять подобным авантюрам, успокоил Нарышкин.

#Россия #Запад #свр #фронт #третья мировая война #Нарышкин
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