Врач рассказала о состоянии пострадавших при крушении танкера

После крушения двух танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» с нефтепродукцией в Керченском проливе в городскую больницу города Анапы доставили 11 пострадавших, сообщила заместитель главного врача Элина Григореьва. Она отметила, что двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

«Доставлены были одиннадцать пострадавших. Из них двое в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней степени тяжести», — следует из заявления.

По ее словам, тяжелое состояние связано с длительным пребыванием в воде. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Все госпитализированные способны самостоятельно передвигаться. Кроме того, видимых травм нет.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших в Керченском проливе доставили в больницу города Анапа. При необходимости их направят в краевую больницу города Краснодар.