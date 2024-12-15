Белоруссия при поддержке России вывезла всех своих дипломатов из Сирии

Белоруссия при поддержке России смогла вывезти всех своих дипломатов из Сирии, сообщила пресс-служба МИД страны. Отмечается, что такое решение связано со сложившейся ситуацией в Сирии.

«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Белоруссии в Сирии выведены в Минск», — следует из сообщения.

Минск выразил признательность Москве за проявленную помощь в «безопасном прибытии на родину». Сейчас в Бейруте находится временный консульский пункт, который оказывает помощь.

В Турции же иначе же относятся к ситуации. Их посольство заработало в Сирии спустя 12 лет перерыва.