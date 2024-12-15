МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоруссия при поддержке России вывезла всех своих дипломатов из Сирии

Такое решение было принято исходя из сложившейся ситуацией в стране.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 21:53:23
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Белоруссия при поддержке России смогла вывезти всех своих дипломатов из Сирии, сообщила пресс-служба МИД страны. Отмечается, что такое решение связано со сложившейся ситуацией в Сирии.

«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Белоруссии в Сирии выведены в Минск», — следует из сообщения.

Минск выразил признательность Москве за проявленную помощь в «безопасном прибытии на родину». Сейчас в Бейруте находится временный консульский пункт, который оказывает помощь.

В Турции же иначе же относятся к ситуации. Их посольство заработало в Сирии спустя 12 лет перерыва.

#Москва #Россия #сирия #минск #Бейрут #Дипломаты #Белорусия #посольство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 