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В команде Трампа готовы рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Ранее премьер-министр Венгрии сделал запрос Зеленскому о переговорах о прекращении боевых действий и обмене пленными в период рождественских праздников, но Киев отказал.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 20:05:57
© Фото: Ting Shen, Xinhua, Global Look Press

В команде избранного президента США Дональда Трампа заявили о готовности рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании украинского конфликта. Об этом решении объявил будущий помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим», — сказал он в эфире телеканала CBS.

В частности, вопрос был задан касательно предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении боевых действий и обмене пленными Украины с Россией в период рождественских праздников.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился отказом Зеленского на запрос Орбана о телефонном разговоре. По его словам, это было «некультурно» и «напряженно». Он также назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии».

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан #Петер Сийярто #Майк Уолц
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