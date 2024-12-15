В команде Трампа готовы рассмотреть инициативу Орбана по Украине

В команде избранного президента США Дональда Трампа заявили о готовности рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании украинского конфликта. Об этом решении объявил будущий помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим», — сказал он в эфире телеканала CBS.

В частности, вопрос был задан касательно предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении боевых действий и обмене пленными Украины с Россией в период рождественских праздников.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился отказом Зеленского на запрос Орбана о телефонном разговоре. По его словам, это было «некультурно» и «напряженно». Он также назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии».