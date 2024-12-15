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Сийярто: Зеленский «некультурно и напряженно» отказал Орбану в разговоре

Венгерский политик назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии».
Карина Тазетдинова 2024-12-15 18:50:55
© Фото: Panama Pictures, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился отказом Владимира Зеленского на запрос премьер-министра Виктора Орбана о телефонном разговоре. По его словам, это было «некультурно» и «напряженно», передает 360.ru со ссылкой на радио Kossuth.

Сийярто отметил, что сообщал коллеге с Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Андрею Ермаку о прошедшем разговоре президента РФ Владимира Путина и Орбана. При этом, после предложения о разговоре с Зеленским получил отрицательный ответ.

Венгерский политик назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии». Он напомнил, что за полгода председательства в Евросоюзе Будапешт предпринял много попыток разговора.

Ранее Петер Сийярто сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Киев отклонил предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и масштабном обмене пленными. Тогда Лавров сообщил, что этот случай далеко не первый, когда инициативы заинтересованных в мире стран, таких как Венгрия и Турция, отвергаются Киевом.

#Зеленский #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан #Петер Сийярто
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