Сийярто: Зеленский «некультурно и напряженно» отказал Орбану в разговоре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился отказом Владимира Зеленского на запрос премьер-министра Виктора Орбана о телефонном разговоре. По его словам, это было «некультурно» и «напряженно», передает 360.ru со ссылкой на радио Kossuth.

Сийярто отметил, что сообщал коллеге с Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Андрею Ермаку о прошедшем разговоре президента РФ Владимира Путина и Орбана. При этом, после предложения о разговоре с Зеленским получил отрицательный ответ.

Венгерский политик назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии». Он напомнил, что за полгода председательства в Евросоюзе Будапешт предпринял много попыток разговора.

Ранее Петер Сийярто сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Киев отклонил предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о перемирии и масштабном обмене пленными. Тогда Лавров сообщил, что этот случай далеко не первый, когда инициативы заинтересованных в мире стран, таких как Венгрия и Турция, отвергаются Киевом.