Опрос показал максимально низкую поддержку правящей коалиции ФРГ с 2021 года

Уровень поддержки действующего правительства Германии составил 38%, что является наиболее низким показателем с 2021 года.

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Уровень поддержки населением правительства ФРГ достиг своего минимума с периода всеобщих выборов в 2021 году - 38% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения INSA, опубликованные немецким изданием Bild.

«Канцлеру Олафу Шольцу и его "светофорному" правительству эти цифры совсем не должны нравиться», - говорится в публикации СМИ.

Институтом был задан вопрос, как бы немцы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье прошли всеобщие выборы. Опрос показал, что только 38% немцев проголосовали бы за правящую коалицию, за социал-демократов (СДПГ) - 18%, за «зеленых» - 13% избирателей.

В издании отмечают, что уровень поддержки правящей «светофорной» коалицию оказался наиболее низким со времен прошлых федеральных выборов, которые прошли в 2021 году. Самой весомой политической силой Германии, согласно опросу, считается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - за него проголосовали бы 27% немецких избирателей.

Опрос проводился для издания Bild в период с 28 августа по 1 сентября, были опрошены 1195 человек.

Ранее также сообщалось о падении популярности нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. В Германии недовольны тем, как политик справляется со своими обязанностями. Также канцлера обвиняют в даче ложных показаний и коррупции.