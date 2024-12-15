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Halk TV: банки Турции запретят брать футбольные даты в пароли карт

Банки могут даже заблокировать владельца карты, если он будет настойчиво пытаться поставить такую дату в пароль.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 19:28:19
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

В Турции запретили пользователям банковских карт ставить в пароль даты основания футбольных команд. Такое решение было принято из-за участившихся случаев мошенничества, передает Halk TV.

«Согласно этому постановлению, даты основания футбольных команд больше не могут использоваться в качестве паролей», — следует из сообщения.

На случай, если пользователь карты будет настойчиво пытаться поставить «футбольный пароль», его заблокируют, уточнили на телеканале.

Ранее профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что нельзя сохранять пароль на сайтах маркетплейсов. С его слов, мошенники могут создавать сайты-двойники, через которые потом крадут данные.

#Футбол #Турция #Мошенники #пароль #банк #сайты
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