Halk TV: банки Турции запретят брать футбольные даты в пароли карт

В Турции запретили пользователям банковских карт ставить в пароль даты основания футбольных команд. Такое решение было принято из-за участившихся случаев мошенничества, передает Halk TV.

«Согласно этому постановлению, даты основания футбольных команд больше не могут использоваться в качестве паролей», — следует из сообщения.

На случай, если пользователь карты будет настойчиво пытаться поставить «футбольный пароль», его заблокируют, уточнили на телеканале.

Ранее профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что нельзя сохранять пароль на сайтах маркетплейсов. С его слов, мошенники могут создавать сайты-двойники, через которые потом крадут данные.