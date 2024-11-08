Эксперт объяснил, почему нельзя сохранять пароль на сайтах маркетплейсов

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, как не отдать свои деньги в руки мошенникам, делая покупки на маркетплейсах. Он объяснил, какие схемы используются преступниками для обмана людей.

«Мошенники очень активно используют сайты-двойники, где некоторые латинские буквы наименования сайта заменяют на похожие русские, например, "о" русское - на "о" латинское и т. д. Злоумышленники используют так называемые зеркала сайтов, которые фактически подменяют оригинальные торговые площадки. Таким образом мошенники получают персональные данные россиян», - сообщил он в интервью Радио Sputnik.

Эти данные, по его словам, позволяют мошенникам узнать данные карты. Вехов рассказал, что нужно делать в таких случаях. Прежде всего он посоветовал вручную вбивать оригинальное название торговой площадки, чтобы не попасть на сайт-двойник. Также тем, кто не хочет быть обманутым, придется каждый раз, заходя на сайт, вводить пароль от личного кабинета.

«Второе. Надо внимательно смотреть, куда идет переадресация с этих маркетплейсов. Вот здесь нужно быть вдвойне осторожным, потому что вот эти пересылки с оригинальных сайтов на сайты партнеров преступники используют для получения персональных данных с целью совершения мошеннических операций», - добавил он.

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