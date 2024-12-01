Россиянам с погашенной судимостью разрешат работать в МВД, МЧС и ФСИН. Совет Федерации одобрил поправки, связанные со снятием запрета на поступление на службу в некоторые федеральные органы исполнительной власти такой категории людей, сообщила «Парламентская газета».

Поправки касаются ситуаций, когда уголовное преследование прекращается по причине деятельного раскаяния в делах частного обвинения. Эти дела должны быть прекращены не менее чем за три года до поступления на службу.

Изменения в законах позволят таким людям поступать на службу в органы внутренних дел, федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы или органы уголовно-исполнительной системы.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомству не хватает 152 тысяч человек. Министр называл критическим некомплект личного состава в МВД.