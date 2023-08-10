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Колокольцев заявил о критической нехватке сотрудников в МВД

Владимир Рубанов
16:50 10.08.2023
За прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 000 сотрудников, сообщил глава министерства.
Колокольцев заявил о критической нехватке сотрудников в МВД
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал критическим некомплект личного состава в МВД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Глава министерства сделал это заявление на совещании, где он представлял личному составу руководителей УМВД России по Магаданской области и Севастополю.

Говоря о ситуации в этих двух субъектах РФ, Колокольцев обратил внимание на то, что некомплект личного состава очень большой.

«Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников», - сообщил министр внутренних дел.

Глава МВД заявил, что ситуация с нехваткой сотрудников в органах внутренних дел сложная, в том числе в Магаданской области. Не хватает, в частности, следователей, сказал Колокольцев.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России. Дипломы об образовании в июле получили больше тысячи человек. Это будущие сотрудники оперативных служб, следователи, судебные эксперты, специалисты в сфере информационной и экономической безопасности.

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