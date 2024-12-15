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Синоптик: атмосферное давление в Москве будет как на крыше небоскреба

В понедельник погоду в российских столицах будет определять атлантический вихрь «Зива».
Владимир Рубанов 2024-12-15 15:42:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве и Санкт-Петербурге в понедельник, 16 декабря, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в российских столицах будет определять атлантический вихрь «Зива». В середине дня его центр расположится над Санкт-Петербургом. В городе снова выпадет снег, а барометры покажут 733 мм ртутного столба. Это на 26-28 единиц ниже нормы. Во второй половине дня давление начнет расти.

В Москве днем тоже начнутся снегопады, а температура приблизится к нулю. Это будет способствовать образованию гололедицы и снежного наката.

Как и в Петербурге, атмосферное давление будет резко падать. К вечеру понедельника показатели барометров остановятся на отметке 722 мм ртутного столба - то есть, на 24-26 единиц ниже нормы.

В обычных условиях такое давление можно почувствовать, например, на крыше башни «Эволюция» в Москва-сити, высота которой составляет 246 метров, отметил специалист.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о сильных морозах в Москве на следующей неделе. В ночь на пятницу местами столбики термометров опустятся до -15 градусов.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Погода #Вихрь #Циклон #снегопад #атмосферное давление
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