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Захарова: украинские боевики ответят за гибель российских журналистов

Официальный представитель МИД РФ заявила, что националисты целенаправленно охотятся за российскими журналистами.
Сергей Лебедев 2024-12-15 14:01:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Украинские националисты, которые виновны в гибели российских журналистов, неизбежно понесут заслуженное наказание. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что боевики целенаправленно охотятся за журналистами. По ее словам, происходящее стало следствием многолетнего попустительства и поощрения Западом террористических методов.

«Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание», - говорится в комментарии Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Ранее официальный представитель МИД РФ отмечала, что Украина уже не представляет ценности для Запада. Об этом, подчеркнула дипломат, красноречиво говорит разрешение Киеву наносить удары западных дальнобойным оружием вглубь территории России.

По словам Марии Захаровой, западные страны воспринимают украинских граждан в качестве «инструмента». Более того, расплачиваться за все придется будущим поколения украинцев.

#боевики #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #журналисты
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