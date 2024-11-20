Захарова заявила, что Украина больше не представляет ценности Запада

Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь России подчеркивает факт того, что Западу больше не интересна Украина. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что западные страны воспринимают украинских граждан в качестве «инструмента». Для каких именно целей нужен был этот «инструмент», представитель МИД РФ не сообщила.

«А после того, как инструмент сломался, ценности он больше не представляет», - отметила Захарова.

Ранее британская газета The Times раскрыла число дальнобойных ракет ATACMS, находящихся на вооружении украинских военных. Отмечается, что ракеты находятся в дефиците в условиях ограничений поставок западного оружия.