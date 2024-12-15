В МИД Украины потребовали извинений от ФИФА после скандала с картой

Спикер украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий потребовал извинений от Международной федерацию футбола (ФИФА) за карту, на которой Крым не является частью его страны. Он также обвинил организацию в поддержке России.

«Перерисовав международные границы во вчерашней трансляции, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Кроме того, Георгий Тихий опубликовал отредактированный кадр с картой, которая в его представлении является правильной.

Напомним, накануне украинцы обиделись на ФИФА из-за трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года. На ней в прямом эфире показали карту, на которой Крым не является частью Украины.