МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Украины потребовали извинений от ФИФА после скандала с картой

Спикер ведомства обвинил федерацию в поддержке России.
Сергей Лебедев 2024-12-15 13:02:59
© Фото: imago sportfotodienst, Global Look Press

Спикер украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий потребовал извинений от Международной федерацию футбола (ФИФА) за карту, на которой Крым не является частью его страны. Он также обвинил организацию в поддержке России.

«Перерисовав международные границы во вчерашней трансляции, вы не только нарушили международное право, но и поддержали российскую пропаганду», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Кроме того, Георгий Тихий опубликовал отредактированный кадр с картой, которая в его представлении является правильной.

Напомним, накануне украинцы обиделись на ФИФА из-за трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года. На ней в прямом эфире показали карту, на которой Крым не является частью Украины.

#Спорт #Крым #Футбол #Украина #МИД РФ #карта #Георгий Тихий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 