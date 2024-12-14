Украина оскорбилась из-за ролика к ЧМ-2026 с российским Крымом

Украина обиделась на Международную федерацию футбола (ФИФА). Причина в том, что во время трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года в прямом эфире показали карту, на которой Крым не является частью Украины.

«Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026», - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

«Инцидент» произошел во время трансляции жеребьевки отборочного турнира мундиаля, в котором отмечались команды, игроки которых не смогут сыграть друг против друга по политическим причинам. На представленной карте Крым не входил в состав Украины.

Это не первый подобный случай. Ранее в Германии во время показа матча в рамках трансляции минувшего Евро-2024 Крымский полуостров обозначили как часть России.

На экранах появилась карта Европы с обозначенными странами-участницами турнира. При этом территория Украины была окрашена в национальные цвета, но не включала Крым. После такого казуса ведущим пришлось извиняться.