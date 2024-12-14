МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украина оскорбилась из-за ролика к ЧМ-2026 с российским Крымом

Руководство федерации футбола Украины направило гневные письма генеральному секретарю ФИФА Матиасу Граффстрему и генсеку УЕФА Теодору Теодоридису после казуса в картой.
Ян Брацкий 2024-12-14 02:37:49
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Украина обиделась на Международную федерацию футбола (ФИФА). Причина в том, что во время трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года в прямом эфире показали карту, на которой Крым не является частью Украины.

«Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции жеребьевки квалификации ЧМ-2026», - говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

«Инцидент» произошел во время трансляции жеребьевки отборочного турнира мундиаля, в котором отмечались команды, игроки которых не смогут сыграть друг против друга по политическим причинам. На представленной карте Крым не входил в состав Украины.

Это не первый подобный случай. Ранее в Германии во время показа матча в рамках трансляции минувшего Евро-2024 Крымский полуостров обозначили как часть России.

На экранах появилась карта Европы с обозначенными странами-участницами турнира. При этом территория Украины была окрашена в национальные цвета, но не включала Крым. После такого казуса ведущим пришлось извиняться.

#Спорт #Крым #Футбол #FIFA #ЧМ-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 