Олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
Сметанина находится без сознания. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сказал глава Федерации лыжных гонок региона в своем Telegram-канале.
«Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь! Раиса Петровна – легенда Республики Коми и всего лыжного спорта», - написал Руслан Семенюк.
Ранее экс-президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин сообщил, что Раиса Сметанина попала в реанимацию спустя неделю после инсульта.
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