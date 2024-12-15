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Олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ

Спортсменка попала в реанимацию через неделю после инсульта.
Виктория Бокий 2024-12-15 12:01:27
© Фото: ruslan_semenyuk, Telegram

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Сметанина находится без сознания. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сказал глава Федерации лыжных гонок региона в своем Telegram-канале.

«Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь! Раиса Петровна – легенда Республики Коми и всего лыжного спорта», - написал Руслан Семенюк.

Ранее экс-президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин сообщил, что Раиса Сметанина попала в реанимацию спустя неделю после инсульта.

#в стране и мире #ивл #реанимация #спортсменка #олимпийская чемпионка #Лыжница #раиса сметанина
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