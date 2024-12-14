Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Сметанина попала в реанимацию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию после инсульта, сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин. Отмечается, что он произошел неделю назад.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Он заявил, что врачи пока никак не комментируют ее состояние и не дают прогнозов.

Олимпийская чемпионка родилась в 1952 году, ей сейчас 72 года. Кроме того, на счету Раисы Сметаниной десять олимпийских медалей — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая.