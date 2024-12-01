Трамп выдвинул родственника на должность посла США во Франции

Американский бизнесмен и 45-й президент, вновь выигравший выборы этого года, Дональд Трамп сделал заявление о должности посла Соединенных Штатов во Франции. По его словам, он хотел бы видеть на этом месте Чарльза Кушнера - своего свата, отца мужа Иванки Трамп.

«Я рад выдвинуть Чарльза Кушнера из Нью-Джерси на должность посла США во Франции. Он выдающийся бизнес-лидер, филантроп и посредник, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы», - пообещал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Политик обратил внимание, что его сват Кушнер является основателем и председателем одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в США, а также его признали предпринимателем года в Нью-Джерси и он назначен в Совет США по памяти жертв Холокоста, заявил Трамп.

Несколькими днями ранее новый американский лидер решил назначить своим помощником и специальным посланником по Украине и России отставного генерала Кита Келлога. В первое президентство Трампа он работал исполнительным секретарем и главой аппарата Совета национальной безопасности.