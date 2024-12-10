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Бойцы ВС РФ захватили целую «Бабу-ягу», сбив ее тараном

Украинский дрон упал удачно - целым оказалось почти все, включая антенну «Старлинка».
Варвара Шрадер 2024-12-10 14:19:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер пообщалась с российскими «дроноводами», выполняющими боевые задачи на Красноармейском направлении. Военнослужащий Денис Мусин рассказал ей, как нашим бойцам удалось заполучить украинский тяжелый коптер «Баба-яга», сбив его при помощи воздушного тарана. 

Ранее при каждом уничтожении замеченной в воздухе «Бабы-яги» она разлеталась вдребезги. Но на этот раз российские военнослужащие решили пожертвовать дешевым коптером, чтобы «уронить» вражеский крупный дрон аккуратно.

«Получилось это спонтанно, при несении боевого дежурства данный экземпляр нам просто попался на глаза. Было принято решение его сбить тараном», - сказал Мусин. 

При этом военнослужащий отметил, что перед тем, как сбить «Бабу-ягу», российские дроноводы отследили весь ее маршрут. 

После того как украинский тяжелый коптер оказался на земле, его разобрали, изучили и переделали в полевых условиях под свои задачи. Российские военнослужащие назвали его «Тетя Вера» - новый вариант дрона стал гораздо бесшумнее, нежели у противника.

Ранее «Звезда» показала, как российские дроноводы забросили гранату в дымоход дома, где прятались украинские боевики

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #наш эксклюзив #Баба Яга #красноармейское направление
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