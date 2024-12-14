Путин в Ново-Огареве провел встречу с Назарбаевым

В пятницу состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что встреча прошла в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево. Другие подробности не уточняются.

Напомним, в конце прошлого месяца Владимир Путин посетил Астану. Там он провел переговоры с казахским президентом Касым-Жомарт Токаевым, а также принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе государственного визита в Казахстан российский лидер сделал ряд важных заявлений. Например, он подробно рассказал о новой ракетной системе «Орешник».