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Путин в Ново-Огареве провел встречу с Назарбаевым

Встреча состоялась в минувшую пятницу, ее детали не уточняются.
Сергей Лебедев 2024-12-14 08:43:20
© Фото: Пресс-служба президента России

В пятницу состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что встреча прошла в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево. Другие подробности не уточняются.

Напомним, в конце прошлого месяца Владимир Путин посетил Астану. Там он провел переговоры с казахским президентом Касым-Жомарт Токаевым, а также принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе государственного визита в Казахстан российский лидер сделал ряд важных заявлений. Например, он подробно рассказал о новой ракетной системе «Орешник».

#Россия #Владимир Путин #нурсултан назарбаев #Президент #ново-огарево
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