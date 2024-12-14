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Российские врачи спасли жизнь английского диктора Стива Эллиота

На прошлой неделе у британца внезапно случился инсульт и его доставили в больницу имени В. В. Вересаева.
Катерина Радомская 2024-12-14 06:52:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские хирурги спасли жизнь английскому диктору, писателю и редактору Стиву Эллиоту. Он родился в Лондоне, но уже несколько лет живет и работает в Москве. В конце прошлой недели у него внезапно случился инсульт.

«Я не мог нормально говорить. Моя правая рука плохо работала. Я пробовал попить чай, но он выливался у меня изо рта. У меня была замедленная речь, как будто выпил слишком много», - рассказывает Стив Эллиот.

Супруга быстро распознала признаки инсульта и вызвала «скорую». Через 40 минут англичанин уже был на операционном столе. Его состояние приравнивалось к самому высокому уровню тяжести.

Из-за того, что инсульт начался во сне, врачи не могли сразу определить когда точно случилась сосудистая катастрофа. Провели исследования. Выяснилось, что инсультный очаг не сформировался - имеется живая ткань в мозге, а значит есть, что спасать.

Когда медики удалили бляшки и наложили стент, то пациент «ожил» прямо на операционном столе и начал разговаривать на русском, хотя его практически не знает.

«Когда производится стентирование, дается нагрузочная доза препаратов, разжижающих тромб, и получается драматический эффект на столе. Прямо на операционном столе пациент уже полностью восстановился, стал разговаривать. К сегодняшнему дню мы получили отсутствие вообще какой-то симптоматики», - говорит заведующая неврологическим отделением для пациентов с инсультом ГКБ имени В. В. Вересаева Тамара Сошина.

Врачи удивлены способностью организма Стива быстро приходить в себя. По их словам, это яркий случай того, как важно вызвать «скорую» в первые часы.

Хирурги больницы имени Вересаева ежегодно проводят почти двести операций по удалению тромба из сосудов при остром венозном тромбозе. За прошлый год они сделали больше всех подобных хирургических вмешательств в России - 205.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как в госпитале имени Вишневского впервые провели бойцу СВО операцию с помощью робота. Пациенты гораздо скорее восстанавливаются после таких хирургических вмешательств.

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