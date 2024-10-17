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В госпитале Вишневского впервые провели бойцу СВО операцию с помощью робота

Пациенты гораздо скорее восстанавливаются после таких хирургических вмешательств.
Катерина Радомская 2024-10-17 21:57:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Раненых бойцов СВО успешно оперируют с помощью роботов. Для пациентов такие хирургические вмешательства происходят менее болезненно, потому что они бескровные. К тому же, восстановление происходит быстрее.

В процессе хирург вводит зонд с камерой, а железный помощник - его глаза и руки. Для этого, врач производит калибровку роботических рук. Примечательно, что робот передаёт ощущения рукам врача даже натяженности и плотности тканей.

Технология не подключена к gps-датчику, также может работать автономно и без Интернета, поэтому не представляет опасности для секретных военных объектов.

Робот способен на различные сценарии операций: кардиохирургия, челюстно-лицевая хирургия, пульмонология, даже подвластны пластические операции.

«Аппарат завязан на наш сервер внутригоспитальный, это очень важно в наше непростое время», - рассказал начальник национального исследовательского центра им. Вишневского Александр Есипов.

Медики делают ставку не на время, а на качество своей работы. Благодаря отсутствию прямого контакта с пациентами, врач может находиться в кресле в расслабленном состоянии, что позволяет выполнять длительные операции, рассказал главный хирург госпиталя Александр Филлипов.

По словам одного из пациентов, никакой робот не страшен по сравнению с боями в Кременной и под Белгородской областью, откуда он изначально попал в госпиталь с боевой травмой.

«После обстрела меня об дерево ударило, соответственно, колено. И дискомфорт - в плане слабости. И начали обследовать, и выявили такие нюансы», - рассказал Михаил Егоров.

Всего в справочную базу данных робота загружено около трёхсот операций. Каждая проведенная из них сохраняется в его библиотеку.

#робот #Медицина #Госпиталь имени Вишневского #операции #СВО
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