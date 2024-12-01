МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине

Летний сезон длится с июня по август включительно, в то время как зимний, напомнили российские власти, с декабря по февраль.
Дарина Криц 2024-12-01 04:49:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России с 1 декабря вступил в силу запрет езды на легковых автомобилях с летней резиной. Наличие на колесах автомобиля зимней резины обязательно до 1 марта. Об этом указано в постановлении Правительства РФ № 1090 в редакции от 19 апреля этого года.

При нарушении данной нормы водителю запрещается эксплуатация автомобиля, а также возможна санкция ГИБДД в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

Согласно пункту 5.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», езда запрещена, если на автомобиле установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август).

«На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины, шины с шипами противоскольжения установлены не на все колеса транспортных средств», - дополнительно указали авторы поправок.

Ранее сообщалось о предупреждении ЦОДД (Центра организации дорожного движения) к московским автомобилистов о гололедице и мокром снеге, а также о сильном ветре ночью. Ведомство призвало не пользоваться автомобилями на летней резине или выбирать общественный транспорт.

#в стране и мире #Автомобиль #поправки #пдд #зимняя резина #шины #Постановление Правительства РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 