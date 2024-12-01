В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине

В России с 1 декабря вступил в силу запрет езды на легковых автомобилях с летней резиной. Наличие на колесах автомобиля зимней резины обязательно до 1 марта. Об этом указано в постановлении Правительства РФ № 1090 в редакции от 19 апреля этого года.

При нарушении данной нормы водителю запрещается эксплуатация автомобиля, а также возможна санкция ГИБДД в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

Согласно пункту 5.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», езда запрещена, если на автомобиле установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август).

«На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины, шины с шипами противоскольжения установлены не на все колеса транспортных средств», - дополнительно указали авторы поправок.

Ранее сообщалось о предупреждении ЦОДД (Центра организации дорожного движения) к московским автомобилистов о гололедице и мокром снеге, а также о сильном ветре ночью. Ведомство призвало не пользоваться автомобилями на летней резине или выбирать общественный транспорт.