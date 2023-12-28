МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала знакомиться с игрушкой

Мама-панда отпускает из-под своей опеки малышку всего на несколько мгновений.
Анна Назайкина 2023-12-28 19:05:01
© Видео: svetlanaakulova1, Telegram

В Московском зоопарке показали, как детеныш панды Диндин начинает интересоваться игрушкой и изучать ее.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале рассказала, что мама-панда отпускает из-под своей опеки малышку всего на несколько мгновений.

«Каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд», - написала она.

Также маленькая панда продолжает играться со своей лапой, которая, по словам Акуловой, «вкусная и интересная».

Напомним, москвичи продолжают выбирать имя для маленькой бамбуковой медведицы. Среди самых популярных вариантов - Катюша, Маша и Мо Мо. 

#московский зоопарк #панда #Диндин #игрушка #детеныш
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»