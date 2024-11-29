Над регионами России за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских ударных беспилотников самолетного типа.

Об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны рассказало Минобороны РФ.

Самое большое количество дронов сбили над Ростовской областью. Ее противник атаковал при помощи 29 БПЛА.

Восемь беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем, по три - над территориями Белгородской, Воронежской и Брянской областей и один - над Крымом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.