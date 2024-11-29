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Над регионами России за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Для организации террористической атаки на российские регионы киевский режим использовал ударные беспилотники самолетного типа.
2024-11-29 07:37:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских ударных беспилотников самолетного типа.

Об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны рассказало Минобороны РФ.

Самое большое количество дронов сбили над Ростовской областью. Ее противник атаковал при помощи 29 БПЛА.

Восемь беспилотников сбили в небе над Краснодарским краем, по три - над территориями Белгородской, Воронежской и Брянской областей и один - над Крымом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Киевский режим
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