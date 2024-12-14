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Миллиардер и основатель Mango сорвался в ущелье в горах Испании

Состояние предпринимателя оценивается в 4,5 миллиардов долларов.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 21:04:23
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Основатель сети магазинов одежды Mango, долларовый миллиардер Исак Андик погиб в горах Каталонии, передает El Pais. Ему был 71 год.

«Умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре, относящихся к горному массиву Монтсеррат», — сказал источник газеты.

Отмечается, что он находился там на экскурсии со своей семьей. Во время нее он сорвался с высоты 150 метров и скончался, упав в ущелье.

Исак Андик является одним из крупнейших предпринимателей Испании. Его состояние оценивается в 4,5 миллиардов евро.

#испания #Каталония #Трагедия #экскурсия #миллиардер #бизнесмен #горы #Исак Андик
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