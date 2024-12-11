ЦАХАЛ объявил о начале «полномасштабных действий» на севере Голанских высот

Армия обороны Израиля заявила, что разрешенные атаки изменятся с частичных на полномасштабные. В обращении они указали, что речь идет о севере Голанских высот.

«Масштаб разрешенных действий изменится с частичных на полномасштабные», — следует из сообщения.

Такое решение было принято после оценки ситуации с начальником Генштаба Герци Халеви. В итоге министр обороны Исраэль Кац одобрил изменение руководящих указаний на севере Голанских высот.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что территория Голанских высот навсегда останется неотъемлемой частью Израиля.