МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦАХАЛ объявил о начале «полномасштабных действий» на севере Голанских высот

Ранее израильская армия за 48 часов атаковала большую часть складов стратегического оружия Сирии.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 19:29:23
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля заявила, что разрешенные атаки изменятся с частичных на полномасштабные. В обращении они указали, что речь идет о севере Голанских высот.

«Масштаб разрешенных действий изменится с частичных на полномасштабные», — следует из сообщения.

Такое решение было принято после оценки ситуации с начальником Генштаба Герци Халеви. В итоге министр обороны Исраэль Кац одобрил изменение руководящих указаний на севере Голанских высот.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что территория Голанских высот навсегда останется неотъемлемой частью Израиля.

#сирия #Израиль #Голанские высоты #ЦАХАЛ #атаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 