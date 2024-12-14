NYT: Киев отложил договор с США, чтобы понравиться Трампу

Киев отложил до инаугурации Дональда Трампа подписание договора о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, пишет The New York Times. Так режим Зеленского пытается наладить отношения с избранным президентом США.

Украина планировала подписать соглашение с администрацией Байдена. Однако киевские власти дважды откладывали подписание. Киев, возможно, ждет вступления Трампа в должность, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации, пишет издание.

Украинские чиновники и бизнесмены пытаются апеллировать к предпринимательскому подходу Трампа. Они заявляют, что страна богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать отрасли промышленности США, которые он хочет стимулировать.

Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит. Их запасы оцениваются в $11,5 трлн. В стране находится треть разведанных запасов лития в Европе. Это ключевой материал для перезаряжаемых батарей, которые могут представлять интерес для электромобильного бизнеса Илона Маска, союзника Трампа.

Ранее сообщалось, что избранный президент США серьезно настроен завершить украинский конфликт в первый рабочий день.

Однако постоянным моментом трений является настойчивое требование Зеленского предоставить Киеву членство в НАТО. Оно вряд ли найдет отклик у Трампа, который скептически относится к самому НАТО и знает, что Москва считает членство Украины в блоке невозможным, пишет издание.