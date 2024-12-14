МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Киев отложил договор с США, чтобы понравиться Трампу

Украина планировала подписать соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена.
Владимир Рубанов 2024-12-14 19:46:07
© Фото: Henri Szwarc Keystone Press Agency, Global Look Press

Киев отложил до инаугурации Дональда Трампа подписание договора о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, пишет The New York Times. Так режим Зеленского пытается наладить отношения с избранным президентом США.

Украина планировала подписать соглашение с администрацией Байдена. Однако киевские власти дважды откладывали подписание. Киев, возможно, ждет вступления Трампа в должность, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации, пишет издание.

Украинские чиновники и бизнесмены пытаются апеллировать к предпринимательскому подходу Трампа. Они заявляют, что страна богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать отрасли промышленности США, которые он хочет стимулировать.

Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит. Их запасы оцениваются в $11,5 трлн. В стране находится треть разведанных запасов лития в Европе. Это ключевой материал для перезаряжаемых батарей, которые могут представлять интерес для электромобильного бизнеса Илона Маска, союзника Трампа.

Ранее сообщалось, что избранный президент США серьезно настроен завершить украинский конфликт в первый рабочий день.

Однако постоянным моментом трений является настойчивое требование Зеленского предоставить Киеву членство в НАТО. Оно вряд ли найдет отклик у Трампа, который скептически относится к самому НАТО и знает, что Москва считает членство Украины в блоке невозможным, пишет издание.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #договор #Владимир Зеленский #полезные ископаемые
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 