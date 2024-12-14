МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горожане несут игрушки и цветы к месту гибели ребенка в Новой Москве

Люди шокированы произошедшей трагедией.
Виктория Бокий 2024-12-14 19:28:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Неравнодушные горожане несут цветы и игрушки к месту, где сегодня иномарка сбила няню с ребенком. Кадрами с места поделился корреспондент «Звезды».

Девятилетний мальчик скончался от полученных травм в одной из московских больниц. Его няня госпитализирована. 

По данным СК РФ, водитель иномарки была в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в это время шла женщина с ребенком.

Следственный комитет России отправил водителя на медосвидетельствование. Сообщается, что этот случай был не первый, когда она нарушала правила дорожного движения.

#авария #Трагедия #ребенок #СК РФ #наш эксклюзив #Новая Москва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 