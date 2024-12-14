Горожане несут игрушки и цветы к месту гибели ребенка в Новой Москве

Неравнодушные горожане несут цветы и игрушки к месту, где сегодня иномарка сбила няню с ребенком. Кадрами с места поделился корреспондент «Звезды».

Девятилетний мальчик скончался от полученных травм в одной из московских больниц. Его няня госпитализирована.

По данным СК РФ, водитель иномарки была в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в это время шла женщина с ребенком.

Следственный комитет России отправил водителя на медосвидетельствование. Сообщается, что этот случай был не первый, когда она нарушала правила дорожного движения.