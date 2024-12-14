Кобахидзе: «майдан» в Грузии провалился и не состоится никогда

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «майдана» в государстве провалилась. Он заверил, что он никогда не состоится.

«Майдан в Грузии провалился и никогда не состоится», — ответил он на пресс-конференции.

Грузинский премьер подчеркнул, что властям удалось полностью подавить и «нейтрализовать насильственный ресурс» оппозиции.

Напомним, что сегодня избрали нового президента Грузии. Им стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили от партии «Грузинская мечта».