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Кобахидзе: «майдан» в Грузии провалился и не состоится никогда

Кобахидзе подчеркнул, что властям удалось полностью «нейтрализовать насильственный ресурс» оппозиции.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 17:52:37
© Фото: IMAGOBernd Elmenthaler, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «майдана» в государстве провалилась. Он заверил, что он никогда не состоится.

«Майдан в Грузии провалился и никогда не состоится», — ответил он на пресс-конференции.

Грузинский премьер подчеркнул, что властям удалось полностью подавить и «нейтрализовать насильственный ресурс» оппозиции.

Напомним, что сегодня избрали нового президента Грузии. Им стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили от партии «Грузинская мечта».

#в стране и мире #Грузия #Майдан #протесты #Ираклий Кобахидзе #Михаил Кавелашвили
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