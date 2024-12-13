«Уколы булавкой»: как расчеты БПЛА выбивают ВСУ из укрытий

У этого бойца был успешный бизнес в Италии, а теперь он оператор БПЛА.

«Мы должны биться до последнего, как наши деды. И фашизм надо искоренить», - говорит доброволец с позывным Итальянец.

В Италию он перебрался еще в студенчестве. В Россию вернулся незадолго до СВО и тоже открыл бизнес. Но не смог остаться в стороне и вступил в отряд имени Дениса Давыдова добровольческого корпуса. Впрочем, мосты за спиной жечь не пришлось.

«В Италии, во-первых, очень много друзей, знакомых, которые нас поддерживают. Простые люди - они совершенно по-другому смотрят, нежели политики итальянские. Про политиков - это отдельная тема. Простых итальянцев политики обманули», - рассказывает он.

Даже сам факт присутствия дрона иногда очень сильно дисциплинирует противника, говорят бойцы.

Смена этого расчета БПЛА отряда имени Дениса Давыдова добровольческого корпуса только началась. Теперь несколько дней не прекращая нужно будет всматриваться в позиции противника, пытаясь найти, где конкретно сидит цель, которую уже выявили.

«Первым вылетом мы облетаем нашу зону. Находим приоритетные места для атаки», - рассказывают они.

Командир с позывным Бродяга считает, что ВСУ стремились не пройти вглубь Курской области во время вторжения, а создать видимость продвижения, чтобы успеть на небольшой оккупированной ими территории максимально окопаться. Такие выводы он делает из того, что его расчет видит в тылах противника.

«Какие-то незначительные результаты для них высоко освещаются в медийном плане. В частности, основная цель Сил специальных операций ВСУ - это медийные акции в Курской области и в других сопредельных с линией боевого соприкосновения районах», - говорит он.

Итальянец - человек творческий, потому для своего расчета придумывает полезные технические решения. Например, тепловизионная камера с обзором 360° над блиндажом позволяет не выходя наружу видеть все вокруг и днем, и ночью.

«Можно посмотреть глубину, глянуть лес. Он холодный. Если есть какие-то сигнатуры, 300 метров ориентировочно - нам показывает присутствие противника», - рассказывает Итальянец.

Разведданные получены. В небо поднимают ударные БПЛА. Казалось бы, физически крепкий Бродяга только сидел на земле и пальцами управлял дроном. Но дышит так, будто бегал 10 км.

«Каждый раз при подлете к цели сердце буквально выпрыгивает из груди. Азарт работы. Это и влияет на физическую форму. Адреналин - он присутствует всегда», - говорит он.

Среди операторов БПЛА этого расчета и боец с позывным Золотой. Опыт у него - уже больше 9 лет. Еще в начале конфликта на Донбассе он записался в ополчение добровольцем.

«Подвигло меня то, что по отцу я из Херсонской области. Из Николаевской, точнее. Происходящее на Украине для меня небезразлично. Апофеозом стало происходящее в Одессе. Как там в Доме профсоюзов жгли и добивали людей. Через несколько часов я уже знал, в какое подразделение я попаду», - рассказывает Золотой.

После того как отработали наши FPV-дроны, цель шлифуют сбросами.

«Здесь уже не воюют танковыми клиньями, цепью пехоты. Здесь наносятся точные, грамотные удары. Если раньше война - это работа молота по наковальне, то сейчас это можно сравнить с уколами булавки, но в наиболее уязвимые части тела», - рассказывает старший группы Бродяга.

Ротация - один из самых сложных этапов боевой задачи. Порой несколько километров приходится преодолевать часами, укрываясь от вражеских дронов. Хорошо, когда есть опытный проводник. Он знает тропы и умеет маневрировать так, что скорость сбавлять не приходится.