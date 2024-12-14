Мишустин назвал смерть Максимовой потерей для российской культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства России.

Председатель Правительства РФ отметил талант и обаяние актрисы, а также назвал смерть Максимовой большой потерей для российской культуры.

«Не стало Раисы Викторовны Максимовой – одной из выдающихся, ярких, талантливых и обаятельных актрис. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас», - говорится в сообщении.

По мнению политика, драматический дар и мастерство перевоплощения позволили Раисе Максимовой сыграть множество запоминающихся ролей в театре и кино.

«Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера», - отметил Мишустин.

Он также подчеркнул, что Максимова была примером преданности профессии и Московскому художественному театру имени А.П. Чехова.

В конце телеграммы Михаил Мишустин попросил передать слова сочувствия и соболезнования родным и близким артистки, ее коллегам и поклонникам.

Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни в среду, 11 декабря. С 1956 года и до конца своих дней она служила в МХТ имени А.П. Чехова, а также играла в кино. Зрителю актриса запомнилась ролью Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот».