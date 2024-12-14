МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин назвал смерть Максимовой потерей для российской культуры

Максимова была примером преданности профессии и театру.
Виктория Бокий 2024-12-14 16:13:14
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства России.

Председатель Правительства РФ отметил талант и обаяние актрисы, а также назвал смерть Максимовой большой потерей для российской культуры.

«Не стало Раисы Викторовны Максимовой – одной из выдающихся, ярких, талантливых и обаятельных актрис. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас», - говорится в сообщении.

По мнению политика, драматический дар и мастерство перевоплощения позволили Раисе Максимовой сыграть множество запоминающихся ролей в театре и кино.

«Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера», - отметил Мишустин.

Он также подчеркнул, что Максимова была примером преданности профессии и Московскому художественному театру имени А.П. Чехова.

В конце телеграммы Михаил Мишустин попросил передать слова сочувствия и соболезнования родным и близким артистки, ее коллегам и поклонникам.

Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни в среду, 11 декабря. С 1956 года и до конца своих дней она служила в МХТ имени А.П. Чехова, а также играла в кино. Зрителю актриса запомнилась ролью Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот».

#актриса #михаил мишустин #народная артистка РСФСР #соболезнования #Раиса Максимова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 