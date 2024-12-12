Умерла сыгравшая в «Идиоте» актриса Раиса Максимова

В возрасте 95 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР, актриса Раиса Максимова, пишет агентство ТАСС со ссылкой на окружение актрисы. Трагедия произошла в среду, 11 декабря.

«Да, это правда, Раисы Максимовой не стало», - сказал источник агентства.

Информация о месте и времени прощания с актрисой появится позже.

Напомним, Раиса Максимова с 1956 года работала в МХТ им. Чехова и играла в кино. В частности она известна исполнением роли Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот», также актриса сыграла в фильмах «Моя судьба», «Вдовы», сериале «Закон и порядок» и в ряде других.

В 1990 году актрису наградили званием Народной артистки РСФСР. Помимо этого Максимову отметили орденами Дружбы, Почета, Александра Невского и почетной грамотой президента России.