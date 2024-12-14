У Киева не осталось выбора, кроме как провоцировать Россию на все более жесткие ответы, заявил «Звезде» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Так Украина пытается выйти из той ловушки, в которую она себя загнала и в которую ее загнали западные союзники, сказал сенатор.

«Мне представляется то, что сейчас происходит, последним актом отчаяния украинской стороны. Без малого три года назад были иллюзии с украинской стороны и со стороны их спонсоров на Западе, что удастся нанести стратегическое поражение России, что нас задушат санкциями, что у нас не хватит Вооруженных сил и вооружений», - отметил сенатор.

Спустя 3 года стало очевидно, кого ждет стратегическое поражение, считает Косачев. Речь идет об Украине и о тех, кто попытался сделать из нее «антироссию».

По словам сенатора, попытка добиться некой кульминационной развязки - это то, что теперь Украина показывает своим западным спонсорам, оправдывая то, что Киев совершенно бездарно потратил три года. Вместо того, чтобы договариваться за столом переговоров, Украина пыталась нанести ядерной державе стратегическое поражение и полностью в этом провалилась, подчеркнул Косачев.