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Путин: РФ будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны

Российский лидер подчеркнул, что страна готова дать отпор по всей линии фронта.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 15:10:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет жестко пресекать попытки разобщить страну. Он подчеркнул, что государство готово дать отпор по всей линии фронта.

«Во все времена наши противники пробовали расшатать это единственно. И сейчас опять идут по отработанному на других сценариях», — сказал он на выступлении в ходе съезда «Единой России».

Россия — уникальная и самобытная цивилизация, резюмировал глава страны. Он напомнил, что на территории РФ многообразный, но единый народ. 

Ранее лидер государства поздравил россиян с Днем Конституции. Путин отметил, что закон, принятый всенародным голосованием более 30 лет назад, во многом определил судьбу России.

#Россия #Путин #съезд #Единая Россия #единство страны
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