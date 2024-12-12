МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил россиян с Днем Конституции РФ

Российский лидер подчеркнул, что Конституция во многом определила судьбу страны.
Карина Тазетдинова 2024-12-12 16:11:59
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. 

«Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Я прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», - сказал он.

Глава государства отметил, что Конституция, принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, во многом определила судьбу России. Кроме того, она провозгласила и утвердила ключевые ориентиры народа. 

Обновленная Конституция, принципиальные поправки также стали выражением воли россиян, напомнил Путин. Со слов президента РФ, они смогли четко обозначить путь развития страны. 

#праздник #Путин #Кремль #россияне #поздравление #Конституция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 