Путин поздравил россиян с Днем Конституции РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

«Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Я прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», - сказал он.

Глава государства отметил, что Конституция, принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, во многом определила судьбу России. Кроме того, она провозгласила и утвердила ключевые ориентиры народа.



Обновленная Конституция, принципиальные поправки также стали выражением воли россиян, напомнил Путин. Со слов президента РФ, они смогли четко обозначить путь развития страны.