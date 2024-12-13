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Во Владимирской области сбили четыре украинских беспилотника

Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.
2024-12-13 09:10:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня утром российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в период времени с 05.05 до 05.40 во Владимирской области сбили четыре украинских беспилотника. Их перехватили дежурные средства ПВО.

Для атаки боевики использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, за ночь над Россией уничтожили 13 БПЛА. Их сбили в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #бпла #беспилотники #Владимирская область #МО РФ #атака
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