Сегодня утром российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в период времени с 05.05 до 05.40 во Владимирской области сбили четыре украинских беспилотника. Их перехватили дежурные средства ПВО.

Для атаки боевики использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, за ночь над Россией уничтожили 13 БПЛА. Их сбили в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.