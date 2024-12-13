Минобороны Китая заявило о попытках Тайваня опереться на внешние силы

Если Тайвань предпримет попытки опереться на внешние силы или использовать их в своем стремлении к независимости, то они будут строго наказаны и непременно провалятся. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

По его словам, у Народно-освободительной армии есть священный долг - это защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

«Также защита фундаментальных интересов китайской нации, а также защита общих интересов соотечественников с обоих берегов Тайваньского пролива», - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Цянь подчеркнул, что Китай самостоятельно принимает решения о проведении учений, исходя из собственных нужд и ситуации борьбы.

«Независимо от того, пройдут учения или нет, Народно-освободительная армия не будет отсутствовать и не будет мягкой в ​​борьбе с «независимостью» и содействии воссоединению», - подчеркнул представитель Минобороны Китая.

Ранее тайваньский лидер Лай Чинг-дэ недавно «проехал транзитом» по Гавайям и Гуаму в Соединенных Штатах. Министерство обороны Тайваня заявило, что материковая часть Китая ввела ограничительные меры в прибрежном воздушном пространстве, а военные создали «центр реагирования».

Ситуация между Китаем и Тайванем будет вечно «предвоенной», но вероятность войны между странами крайне низка, считает востоковед Алексей Маслов. Вооруженный конфликт невыгоден Пекину, так как он сильно удар по имиджу КНР. Он также добавил, что новая американская администрация будет меньше давить на Тайбэй.