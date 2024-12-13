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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

В результате происшествия никто не пострадал.
Надежда Котормус 2024-12-13 06:32:29
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня утром ликвидировали открытое горение на складе в Кировском районе Новосибирска. В результате крупного пожара никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор конструкций.

«На месте пожара сосредоточено более 30 единиц техники и 111 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет», - заявил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС Вячеслав Токарев.

Напомним, происшествие случилось накануне вечером. Огонь возник на складе, где хранились изделия из металла и пластика. Для его ликвидации пришлось задействовать два пожарных поезда и беспилотную авиацию.

Изначально речь шла о площади пожара в три тысячи квадратных метров. Но уже спустя час она выросла до пяти тысяч. Внутри склада находились газовые баллоны. Во время тушения не раз обрушивалась кровля и перекрытия.

Работу спасателей осложнял сильный порывисты ветер. Именно из-за него пламя так быстро распространилось. Но благодаря слаженной работе пожарных удалось отстоять два административных здания, стоящих вплотную к складу.

Столб дыма был виден из разных точек города. Для оценки уровня загрязненности воздуха на место прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Пожару присвоили четвертый ранг опасности.

#пожар #происшествие #МЧС #огонь #склад #Тушение
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