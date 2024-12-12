Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров

МЧС России усиливает группировку сил и средств на месте крупного пожара в Новосибирске. Там огонь охватил уже 5 тысяч квадратных метров склада в Кировском районе.

На месте событий на улице Тюменской работают 98 пожарных и 30 единиц техники. От огня частично обрушилась крыша здания.

Сильный ветер помогает пламени быстро распространяться, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. К месту тушения направили пожарный поезд.

О возгорании стало известно около 23 часов по местному времени (19:00 МСК). К приезду пожарных была охвачена огнем кровля здания. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.