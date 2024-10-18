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Военные полицейские доставили гумпомощь жителям курского приграничья

Жителям отдаленных поселков Курской области передали продукты, необходимые лекарства, средства гигиены и предметы первой необходимости.
Ян Брацкий 2024-10-18 05:41:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям Курской области в населенных пунктах, которые подверглись обстрелам со стороны боевиков ВСУ.

Тем, кто решил остаться в своих домах, военные полицейские доставили продукты, медикаменты, средства гигиены и прочие предметы первой необходимости.

Наиболее сложная ситуация к этому времени сложилась в отдаленных населенных пунктах. Некоторые села остаются без электроэнергии, газа и регулярного снабжения продовольствием.

Именно в такие районы сотрудники военной полиции направляются в первую очередь и везде их ждут и радушно встречают. При необходимости бойцы ВП вывозят местных жителей в более безопасные районы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Военная полиция #Курская область #гумпомощь
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