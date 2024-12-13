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Рябков заявил, что Боливия и Куба станут партнерами БРИКС с 1 января

Всего подобным статусом стран-кандидатов на роль партнеров обладают 13 стран.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 03:50:38
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency Globallookpress

Боливия и Куба с 1 января 2025 года станут странами-партнерами БРИКС, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.  

«Они (Боливия и Куба - прим.ред.) входят в группу, которая получила приглашение. Мы уверены, что все получится с точки зрения их подключения в качестве партнеров», - сказал дипломат «Известиям».

Всего в подобном статусе могут войти 13 государств, напомнил Рябков. Продолжаются переговоры по этому вопросов, однако Москва отказов ни от одной стороны не получала, и «быть их не может». Полный список стран-партнеров блока будет опубликован до конца периода председательства России в БРИКС, анонсировал замминистра.

По словам Рябкова, на данный момент нет необходимости в расширении организации с точки зрения постоянных членов.

Напомним, категория стран-партнеров БРИКС была введена в ходе саммита организации в России в 2024 года. Был согласован список стран-кандидатов, всего в него вошли 13 государств - Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан. 

#Куба #Боливия #Сергей Рябков #брикс #страны-партнеры брикс
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