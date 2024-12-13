Messaggero: президент Аргентины стал гражданином Италии

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство. Об этом сообщила Messaggero со ссылкой на источники.

По данным газеты, он объявит об этом решении в Риме во время своего визита. В ходе него он увидится с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он посетит мероприятие ее партии под названием «Братья Италии».

Ранее во время визита в Италию Милей и его сестра сняли номера в одном из самых дорогих отелей страны, отказавшись жить в здании посольства.

Напомним, что Милей официально вступил в должность президента Аргентины 10 декабря прошлого года. Политик принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе. Тогда его предвыборными обещаниями были закрытие Центробанка страны, долларизация национальный экономики, приватизация частных компаний и отказ от вступления в БРИКС.