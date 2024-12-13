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Messaggero: президент Аргентины стал гражданином Италии

Предварительно, он может объявить об этом во время своего визита в Рим.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 21:23:43
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство. Об этом сообщила Messaggero со ссылкой на источники.

По данным газеты, он объявит об этом решении в Риме во время своего визита. В ходе него он увидится с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он посетит мероприятие ее партии под названием «Братья Италии».

Ранее во время визита в Италию Милей и его сестра сняли номера в одном из самых дорогих отелей страны, отказавшись жить в здании посольства.

Напомним, что Милей официально вступил в должность президента Аргентины 10 декабря прошлого года. Политик принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе. Тогда его предвыборными обещаниями были закрытие Центробанка страны, долларизация национальный экономики, приватизация частных компаний и отказ от вступления в БРИКС.

#италия #гражданство #Аргентина #рим #президент Аргентины #Хавьер Милей
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