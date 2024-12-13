МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны

Кубилюс обсудил с украинскими чиновниками поставки оружия.
Владимир Рубанов 2024-12-13 20:33:36
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press

На Украину впервые приехал новый комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РИА Новости. В Киеве он обсудил с украинскими чиновниками поставки оружия.

На встрече с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Андреем Сибигой они обсудили, как Украина и Евросоюз будут взаимодействовать в области обороны.

В числе прочего обсуждались поставки Киеву снарядов и систем противовоздушной обороны. Кроме того, еврокомиссар говорил о сотрудничестве между оборонными компаниями Украины и Евросоюза.

Ранее Кубилюс заявил, что несмотря на санкции Россия производит больше оружия, чем вся Европа за три месяца. А за полгода РФ может выпустить больше оружия, чем имеет весь бундесвер.

В ходе своего выступления в европарламенте комиссар называл Россию «величайшей военной угрозой для ЕС». Он призывал Евросоюз готовиться к возможной конфронтации с РФ и наращивать  потенциал для военного противостояния.

#Украина #ЕС #евросоюз #поставки оружия #еврокомиссар #Европейский союз #Андрюс Кубилюс #комиссар по обороне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 