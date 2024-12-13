На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны

На Украину впервые приехал новый комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РИА Новости. В Киеве он обсудил с украинскими чиновниками поставки оружия.

На встрече с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Андреем Сибигой они обсудили, как Украина и Евросоюз будут взаимодействовать в области обороны.

В числе прочего обсуждались поставки Киеву снарядов и систем противовоздушной обороны. Кроме того, еврокомиссар говорил о сотрудничестве между оборонными компаниями Украины и Евросоюза.

Ранее Кубилюс заявил, что несмотря на санкции Россия производит больше оружия, чем вся Европа за три месяца. А за полгода РФ может выпустить больше оружия, чем имеет весь бундесвер.

В ходе своего выступления в европарламенте комиссар называл Россию «величайшей военной угрозой для ЕС». Он призывал Евросоюз готовиться к возможной конфронтации с РФ и наращивать потенциал для военного противостояния.