МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Будущий комиссар ЕС по обороне призвал готовиться к конфронтации с РФ

Евросоюзу стоит наращивать свой военный потенциал для возможной войны с Россией, которая может произойти уже через шесть лет.
Ирина Егорова 2024-10-04 02:27:16
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Евросоюзу стоит готовиться к возможной конфронтации с Россией и наращивать  потенциал для «военного противостояния» с РФ. Об этом заявил кандидат на пост первого в истории ЕС комиссара по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, война с Россией возможна уже через шесть лет.

Так, ЕС необходимо увеличить производство оружия и боеприпасов, а также подготовить их обязательные запасы, цитирует Кубилюса Bloomberg.

Противостояние с Россией отрабатывается в рамках западных военных учений, что  повышает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире, заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он обвинил НАТО в развязывании более сотни войн и конфликтов и подготовке к новым противостояниям.

#Россия #боеприпасы #евросоюз #противостояние #кубилюс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 