Будущий комиссар ЕС по обороне призвал готовиться к конфронтации с РФ

Евросоюзу стоит готовиться к возможной конфронтации с Россией и наращивать потенциал для «военного противостояния» с РФ. Об этом заявил кандидат на пост первого в истории ЕС комиссара по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, война с Россией возможна уже через шесть лет.

Так, ЕС необходимо увеличить производство оружия и боеприпасов, а также подготовить их обязательные запасы, цитирует Кубилюса Bloomberg.

Противостояние с Россией отрабатывается в рамках западных военных учений, что повышает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире, заявлял ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он обвинил НАТО в развязывании более сотни войн и конфликтов и подготовке к новым противостояниям.