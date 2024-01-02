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ВС РФ нанесли групповой удар по арсеналам ВСУ с западным оружием и боеприпасами

Базы хранения ракет и боеприпасов уничтожены.
2024-01-02 13:20:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Подразделения ВС РФ нанесли групповой удар по арсеналам ВСУ с западным оружием и боеприпасами. Об уничтожении баз с западным вооружением сообщило МО РФ.

«Удары наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами», - пояснили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что при атаке использовались высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Сегодня же стало известно об уничтожении ряда цехов ВПК в Киеве и пригородах украинской столицы, где выпускались ракеты и БПЛА для ВСУ.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #военная помощь украине
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