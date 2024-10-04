В России утвердили праздничные и выходные дни в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовали в пресс-службе правительства.

Новогодние праздники пройдут с 29 декабря по 8 января. Также отдых будет ожидать россиян 22 и 23 февраля, в День защитника Отечества.

Мартовские праздники приходятся на выходные дни. При этом в мае россияне будут отдыхать целых восемь дней - с 1-го по 4-е число, а также с 8-го по 11-е.

Летом поставить рабочие дни на паузу возможно с 12 по 15 июля. А осенью выходные пройдут с 2 по 4 ноября.