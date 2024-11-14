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Сийярто анонсировал появление нефтепровода Венгрия-Сербия через 3 года

Проект строительства нефтепровода позволит Сербии получить новые источники поставок нефти, а для Венгрии будет означать статус транзитной страны.
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 20:21:41
© Фото: IMAGO, Jochen Eckel Globallookpress

Венгрия заявила о совместных планах с Сербией по строительству нового нефтепровода, реализация проекта займет три года, объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Нефтепровод свяжет две страны и будет обеспечивать подачу сырья в сербскую нефтепроводную систему. 

«Благодаря этому Венгрия сможет стать не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок нефти», - приводит ТАСС слова главы венгерского МИД.

Об этом он заявил в рамках заседания двустороннего стратегического совета по сотрудничеству на высшем уровне в Будапеште, в нем также приняли участие лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан. По словам Сийярто, Будапешт намерен уже к декабрю текущего года подготовить экологические исследования по проекту.

Напомним, меморандум о строительстве был подписан странами летом прошлого года, о планах было официально заявлено еще в 2022 году.

#Сербия #строительство #Венгрия #нефтепровод #Будапешт #Петер Сийярто
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