Жители Дагестана спасли попавших в глиняную яму лошадей

Четырех попавших в глиняную жижу лошадей удалось вытащить, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Животные попали в беду на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. В социальных сетях опубликовали видеоролик, в котором сообщалось, что одна из лошадей погибла, а остальных будто бы невозможно спасти.

Сотрудники МЧС отреагировали на сообщения, но профессиональные спасатели не понадобились, сообщили в Минсельхозе. Местные жители своими силами вытащили животных.

Одну лошадь действительно спасти не получилось. Но остальные живы и находятся в безопасности.