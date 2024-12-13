Жители Дагестана спасли попавших в глиняную яму лошадей

Четырех попавших в глиняную жижу лошадей удалось вытащить, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
Животные попали в беду на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. В социальных сетях опубликовали видеоролик, в котором сообщалось, что одна из лошадей погибла, а остальных будто бы невозможно спасти.
Сотрудники МЧС отреагировали на сообщения, но профессиональные спасатели не понадобились, сообщили в Минсельхозе. Местные жители своими силами вытащили животных.
Одну лошадь действительно спасти не получилось. Но остальные живы и находятся в безопасности.
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