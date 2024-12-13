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Жители Дагестана спасли попавших в глиняную яму лошадей

Четыре животных живы и находятся в безопасности.
Владимир Рубанов 2024-12-13 16:17:59
© Фото: Telegram/kizray © Видео: Telegram/kizray

Четырех попавших в глиняную жижу лошадей удалось вытащить, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Животные попали в беду на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. В социальных сетях опубликовали видеоролик, в котором сообщалось, что одна из лошадей погибла, а остальных будто бы невозможно спасти.

Сотрудники МЧС отреагировали на сообщения, но профессиональные спасатели не понадобились, сообщили в Минсельхозе. Местные жители своими силами вытащили животных.

Одну лошадь действительно спасти не получилось. Но остальные живы и находятся в безопасности.

#Дагестан #МЧС #Животные #спасение #Минсельхоз #лошади #Кизлярский район
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